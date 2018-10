Anche la Liguria a Roma per l'elezione del nuovo presidente Figc

La Spezia - Gabriele Gravina si candida per la presidenza della Federcalcio. E lunedì 22 ottobre, data fissata per l'assemblea elettiva in programma a Fiumicino, partirà largamente favorito, visto l'accordo firmato nei giorni scorsi a Roma da quattro componenti: Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione italian arbitri e Associazione italiana allenatori, rappresentata per la Liguria dal segretario provinciale Maurizio Figoli, delegato nazionale. L'investitura è importante: non c'è più l'Associazione italiana calciatori, che tanto aveva lottato negli ultimi mesi per porre fine al commissariamento della Figc, ma le quattro componenti firmatarie raccolgono il 63 per cento dei voti, mentre la Lega di A, Lega di B e appunto Aic non hanno ancora espresso preferenze.