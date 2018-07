Anche l'Avellino fuori dai giochi, slitta il sorteggio della Coppa Italia

La Covisoc dice di nuovo no, organici di serie B e serie C ancora in alto mare.

La Spezia - Si gioca tutto al Collegio di garanzia l'Avellino Calcio, che rischia fortemente di essere la terza esclusa dal prossimo campionato di serie B. Oggi la Covisoc ha ribadito il suo parere negativo che sebbene non vincolante, è stato recepito dalla Figc che ha negato per la seconda volta l'iscrizione al club irpino. Al momento dunque sarebbero tre i posti vacanti in cadetteria dopo i buchi lasciati da Bari e Cesena.



Una circostanza questa che ha spinto a posticipare il sorteggio della Coppa Italia, previsto per le 15, a questa sera alle 19. In questo momento non è possibile stilare gli organici né della serie B e neanche della serie C, coinvolta a sua volta in una serie di esclusioni eccellenti e comunque condizionata dagli eventuali rispescaggi che avverrebbero entro la prossima settimana. Lo Spezia dovrà dunque attendere qualche ora per sapere da quale partita di primo turno uscirà la sua prima avversaria stagionale.