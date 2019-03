Anche il derby è dell'inarrestabile Volley Laghezza

La Spezia - VOLLEY LAGHEZZA – ZEPHYR TRADING 3-1

Set: 25 – 18 / 25 – 13 / 19 – 25 / 25 – 19.



VOLLEY LAGHEZZA SPEZIA: Izzo 2, Paoletti 0, Lanzoni 27, Moscarella 13, De Rosa 13, Giannarelli 10, Baldassini 6, Tagliatti 0, Briata libero; n.e. Caravello e Buriassi. All. Secco.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 5, Bottaini F. 18, Benevelli 6, Scatizzi 11, Calcagnini 6, Vescovi 0, Vergassola 5, Bottaini D. 0, Vignali libero; n.e. Sisti, De Lucchi. All. Marselli.

Arbitro: Valter Pagliero e Stefano Centofanti.



Non ha poi molta storia, quello che era lo scontro al vertice (ora con la Zephyr passata terza non lo sarebbe più) anche se bisogna riconoscere alla Trading di aver tenuto il match in equilibrio per almeno mezzo set all’inizio e poi avergli ridato un po’ di “suspense”, aggiudicandosi la quarta frazione. In fondo, agli ospiti era andata peggio nel turno d’andata in casa e si può dire che i progressi arrivano anche così, nel caso delle squadre molto giovani come quella di Santo Stefano. Nel frattempo comunque, in Serie C ligure maschile di pallavolo, Volley Laghezza sempre più in fuga, con 8 punti di vantaggio su quell’ Admo tornato secondo.



Per la cronaca, al Palamariotti, capolista con Izzo e poi Paoletti al palleggio e Lanzoni opposto; al centro dov’è apparso anche Zoppi, capitan Moscarella e De Rosa con Briata libero, Giannarelli e Baldassini di banda ove s’è visto pure Tagliatti. Nella Zephyr Trading ad alzare Podestà con Fabio Bottaini in diagonale, in mezzo Benevelli e Scatizzi, di mano Calcagnini e Vergassola con Vignali libero. All’ala si sono visti fugacemente pure Vescovi e Dario Bottaini.

Infine questi gli altri risultati in quella che era la 17.a giornata.



Acli Santa Sabina Genova - Colombiera Project Sarzana 3 - 0, Admo Lavagna – Futura Bertoni Ceparana 3 - 0, Avis Finale Ligure – Spazio San Antonio Ge 3 - 2, Grafiche Amadeo S. Remo – Colombo Ge 3 - 1, Spinnaker Savona – Tre Stelle Villaggio 3 - 1.

Per concludere questa la classifica che gli spezzino capeggiano: Laghezza La Spezia punti 50, Admo Lavagna 42, Zephyr Trading Valdimagra 41, Spinnaker Savona 32, Spazio S. Antonio 28, Bertoni Futura Ceparana 21, Acli S. Sabina 20, Avis Finale L. 19, 3 Stelle Villaggio 18, Colombo Ge 12, Grafiche Amadeo San Remo 12, Colombiera Project Sarzana 11.