Anche il Vicenza di Di Carlo fa un pensierino su capitan Terzi

La Spezia - Ieri la festa per il ritorno di un calciatore simbolo della storia del Vicenza. Oggi è già calciomercato per i biancorossi di Mimmo Di Carlo, che non ha temuto di parlare di "ciclo" e di "obiettivo serie A" nei prossimi anni. Tra i papabili per la difesa spunta il nome di Claudio Terzi, capitano aquilotto in scadenza di contratto. Per il milanese, uno dei punti fermi nell'esperienza spezzina di Di Carlo, già 76 presenze con il tecnico laziale in panchina. E' il secondo ex allenatore, dopo Fabio Gallo, che ha fatto il nome di Terzi come rinforzo estivo.