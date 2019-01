Anche il Pescara fermato, la serie B si accorcia subito nel 2019

La Spezia - Termina senza reti il posticipo tra Pescara e Cremonese. La squadra di Pillon non e’ riuscita ad approfittare del passo falso del Palermo per ridurre il gap dal primo posto e ora staziona in terza posizione a quattro lunghezze dai siciliani, mancando l’aggancio al Brescia. Impatta meglio la gara la Cremonese che si schiera con un accorto 4-4-2 che mette in difficolta’ le maggiori fonti di gioco del Pescara. Ci prova subito Arini con un bel colpo di testa ma la palla esce fuori di poco. Dopo una fase iniziale interamente di marca ospite, il Pescara prende le misure e inizia a imbastire il suo gioco senza pero’ impensierire piu’ di tanto la retroguardia di Rastelli. Nella ripresa la Cremonese ha una grande occasione per andare in vantaggio con Piccolo, ma il suo calcio di punizione si stampa sulla traversa. I ritmi si alzano nella ripresa, con le due squadre però poco incisive negli ultimi metri. Il Pescara getta nella mischia anche Capone, al rientro da un lungo infortunio, ma la sua rapidita’ non incide.