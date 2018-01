Anche il Palermo si rinforza: `Servivano centimetri davanti`

La Spezia - “Questa squadra ha dimostrato di avere buone qualità e qualche mancanza nel gioco aereo. Fermo restando che tutti hanno fatti un grandissimo lavoro, proprio per questo stiamo cercando di migliorare quello che abbiamo creato in questi cinque mesi di lavoro ma mantenendo il gruppo”. Anche Bruno Tedino alla sua rosa da 15 milioni di euro di monte ingaggi trova qualche difetto. D'altra parte il mercato è avviato anche per la capolista della serie B che il 20 gennaio prossimo sarà al “Picco” per il primo impegno ufficiale del 2018.

“Da parte mia dico che sia in mezzo che dietro non volevamo toccare nulla, mentre davanti serviva un po' più di struttura. Poi ci sono squadre che ti chiedono giocatori e il mercato è anche questo. Il Palermo valuta Thiago Cionek e Embalo: non pensano se ne andranno ma se domani succederà agiremo di conseguenza. A noi mancano alcuni esterni in questo momento, tra cui Morganella e Rispoli”.