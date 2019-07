Anche il Comune della Spezia sostiene Nicolas Locori nel suo triathlon estremo

La Spezia - Anche il Comune della Spezia sostiene l’impresa sportiva dello spezzino Nicolas Locori. Un’impresa mai provata da nessuno prima. Unire il mare e la Liguria con la montagna e la Valle D’Aosta. Un triathlon estremo in cui la fatica diventa parte di un viaggio che ha lo scopo di scoprire nuovi lati del proprio essere. Oltre la paura e oltre i propri limiti. È questo il succo del progetto Oltre Il Limite, un impresa sportiva che Nicolas Locori, triatleta e ultrarunner di Lerici, realizzerà il prossimo 19 Agosto. I numeri di questo ultra triathlon sono: 8 chilometri di nuoto da Porto Venere a Lerici, 400 chilometri in bici da Lerici a Courmayeur e 170 chilometri di corsa intorno al Monte Bianco. Tutto questo nel minor tempo possibile.



Nicolas sarà affiancato da un team di assistenza formato da professionisti e capitanato dall’atleta e massofisioterapista Edoardo Moscatelli, il giovane talento videomaker Pietro Canepa e il fotografo Nicholas Morgana.



Il progetto è patrocinato dal Comune della Spezia, Lerici e Portovenere ed è sostenuto dal TTS Tri Team La Spezia e da importanti aziende quali La Sportiva (marchio di materiale tecnico per la montagna), Pro Nutrition Italia (azienda spezzina di integratori alimentari), Evolution Sport (negozio di abbigliamento sportivo di Arcola), Free Sport (azienda di prodotti per massaggi e cure per sportivi).



Venerdì alle 21 uscirà il video promo dell’impresa girato da Pietro Canepa e a termine del viaggio verrà realizzato un docufilm che documenterà l’impresa.



Sarà inoltre possibile seguire la diretta del viaggio sul profilo instagram nicolas_locori.



“Abbiamo voluto affiancare Nicolas in questa impresa, alla quale abbiamo anche concesso il patrocinio, perché rappresenta per la città e per il Golfo dei Poeti, un veicolo promozionale eccezionale. Ha sottolineato l’assessore al Turismo Paolo Asti. L’eccezionale prova nella quale si cimenterà Nicolas, avrà senza dubbio grande eco sui media ma anche sui social network e questo per il nostro territorio rappresenta un importante valore in termini di visibilità e di immagine. Una ulteriore occasione per promuovere il nostro meraviglioso Golfo che non abbiamo voluto lasciarci sfuggire. Al seguito di Nicolas – conclude Paolo Asti - ci sarà il suo team che viaggerà a bordo di un camper con materiali promozionali che saranno distribuiti nel corso del viaggio. A Nicolas faccio il mio personale “in bocca al lupo”



Queste le parole di Nicolas “Sono un triatleta e ultrarunner. Sono nato in una terra di mare meravigliosa, la Liguria. Precisamente alla Spezia. Sono un atleta e sono un sognatore. Credo nella rivoluzione e nella trasformazione interiore. Credo che ognuno di noi per migliorarsi debba andare oltre le proprie paure e i propri limiti. Per questo ho deciso di compiere questa impresa. Un triathlon estremo che mi vedrà nuotare per 8 chilometri da Portovenere a Lerici. Salire in bicicletta e pedalare per 400 chilometri da Lerici fino a Courmayeur e da lì correre per altri 170 chilometri intorno al massiccio più alto d’Europa, il Monte Bianco. Nuoto, pedalo e corro. Per me, per chi amo, per scoprire chi sono. Oltre il limite.”