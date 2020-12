Anche con l'Inter grande possesso, ma pochi i dribbling vittoriosi

La Spezia - Con 543 passaggi riusciti, lo Spezia segna la seconda performance di giornata in questa statistica alle spalle della sola Juventus. Ancora una volta il possesso palla si rivela un punto di forza degli aquilotti, capaci di tenere a basa l'Inter per almeno un'ora di gioco grazie appunto alla gestione del pallone. Un possesso in ogni caso piuttosto prudente rispetto ad altre partite, anche contro le grandi del torneo, visto che solo uno è stato il passaggio chiave a San Siro.

Qualità e quantità impersonificata da Matteo Ricci che con 12,672 chilometri è il calciatore che ha corso di più in serie A e con 51 passaggi in avanti è il secondo dopo Bentancur della Juventus. Nota negativa sono i pochissimi uno contro uno vinti. Sono 5 i dribbling riusciti, nessuna ne ha compiuti di meno nella scorsa giornata. "Dovevamo essere più sfrontati", ha detto ieri a caldo Italiano nel post partita. Era forse questo ciò a cui si riferiva?