Anche Simone Bastoni positivo al Covid, Ramos tolto dal mercato

La Spezia - Ciò che si temeva è avvenuto. Dopo Ricci e Acampora, risultati positivi ai test svolti il 31 dicembre 2020, i tamponi effettuati ieri mattina in casa aquilotta hanno svelato un nuovo caso di contagio da Sars-Cov-2. E' quello del mancino Simone Bastoni, costretto a fermarsi per almeno dieci giorni, saltando quindi le partite contro Verona, Napoli e Sampdoria. Il terzino, peraltro uno dei più in forma della squadra, è asintomatico e già in isolamento. Per riparare la falla, lo Spezia toglie dal mercato Juan Ramos, in lista di prestito, e lo convoca probabilmente per oggi e per le prossime partite. Il resto della squadra è risultato invece negativo.