Anche Nandez positivo al Covid, salta la partita contro lo Spezia

La Spezia - Nahitan Nandez è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore del Cagliari è stato "prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore", annuncia il club. Una settimana fa era risultato positivo anche Diego Godin, compagno di Nandez nella nazionale dell'Uruguay in cui era scoppiato un focolaio di Sars-Cov-2. I sardi dovranno rinunciare anche a Simeone, anche lui positivo. "Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita".