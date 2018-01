Anche Masi in gruppo, l´infermeria è vuota

La Spezia - In questa prima settimana di lavoro, lo staff tecnico aquilotto ha alzato quantità ed intensità del lavoro per rimettere a regime la condizione di un gruppo che ha chiuso il suo 2017 con un rullino di marcia vicino alla perfezione (3 vittorie e 1 pari nelle ultime 4 uscite).

Anche quest'oggi i bianchi si sono cimentati in una doppia seduta di lavoro presso il 'Comunale' di Follo: mattinata dedicata ad esercitazioni tattiche dedicate per reparti (prima la fase difensiva, in chiusura spazio al reparto offensivo che ha poi terminato in palestra).

Al pomeriggio lavoro incentrato su partititine con obiettivi e limitazioni variabili e, in chiusura, sfida a ranghi misti su metà campo impreziosita da una giocata capolavoro di Granoche che infila l'incrocio da posizione defilata con un lob ad altissimo coefficiente di difficoltà.

Dopo Gilardino e Juande, anche Alberto Masi ha ormai ripreso a lavorare con il resto del gruppo evitando solo le esercitazioni con contrasto. Per la prima seduta giornaliera, aggregati dalla Primavera aquilotta Candela, Capelli A., Giuliani, Suleiman e Vatteroni.