Anche Erlic lavora a parte, Galabinov è tornato in palestra

La Spezia - Solo un leggero affaticamento dopo il lavoro duro svolto in questi giorni in allenamento. Certo che vedere anche Martin Erlic tra quelli che si sono dedicati a un lavoro più blando tra i giocatori aquilotti fa rizzare le antenne. Con Capradossi e Marchizza ai box in attesa di esami medici, se anche il croato si fermasse ci sarebbe il solo Terzi disponibile per la trasferta di Pescara. Domani Erlic continuerà nel suo percorso personalizzato, che oggi ha condiviso con Buffonge. Niente campo per Galabinov, ancora tra palestra e piscina dopo la sgambata degli scorsi giorni che aveva fatto sperare in tempi bravi per rivederlo con i compagni. Acampora sempre più vicino al rientro in gruppo.