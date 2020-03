Ampi spazi vuoti al Picco per l’ultima partita prima del coprifuoco

La Spezia - Come prevedibile, ci sono tanti seggiolini vuoti allo stadio “Alberto Picco” per Spezia-Pescara. Ultima partita a porte aperte del calcio italiano prima della serrata decretata dal governo, da domani e fino al 3 aprile tutti gli avvenimenti sportivi si terranno senza pubblico presente. Compatta la macchia degli ultras in centro Curva Ferrovia, per il resto la prevendita ha proseguito fiacca anche in virtù dell’incertezza che è serpeggiata per tutto il giorno. L’altra partita di giornata, Ascoli-Chievo, si è svolta a porte chiuse per ordinanza della Regione Marche.