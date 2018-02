Ammari vicino al rientro, Gilardino e Palladino rivedono il pallone

La Spezia - Lo Spezia si rivede in video. Questa mattina a Follo squadra già in allenamento per preparare la sfida al Bari di martedì sera. Seduta aperta da una prima fase video con i tagli della sfida ai campani, poi il gruppo aquilotto si è diviso in due parti che hanno lavorato su tabelle differenti: scarico tra campo e palestra per chi ha giocato ieri, seduta basata su esercitazioni tecniche e partitine a tema per il resto. Aggregato alla Prima Squadra il giovane attaccante Bellotti, classe 2001. Hanno ripreso a lavorare con il pallone intensificando il volume di carico Ammarì (che ha svolto la prima parte della seduta con i compagni in campo), Gilardino e Palladino.