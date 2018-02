Ammari torna a disposizione, Gilardino e Palladino quasi

La Spezia - Ammari è di nuovo a disposizione e potrebbe rientrare trai convocati nella partita contro il Cesena di sabato. Il centrocampista si è allenato insieme ai compagni dopo poco più di un mese dal problema al flessore della coscia che lo aveva interessato. Buone notizie per Fabio Gallo, come quelle che arrivano da Gilardino e Palladino che lavorano già con il pallone e potrebbero essere di nuovo a disposizione dalla prossima settimana. Oggi a Follo aggregati dalla Primavera i giovani Axel Desjardins e Samuele Mulattieri, mentre Bassi si è lasciato la febbre alle spalle.



Il Cesena si è invece allenato sul sintetito del "Dino Manuzzi" ripulito dalla neve. Dopo una prima parte riservata alla messa in azione, la seduta è proseguita con una serie di esercitazioni tattiche e situazionali per reparto e un lavoro di corsa intermittente. Infine spazio ad una partita a trequarti campo terminata con il risultato di 4-0 in favore della squadra verde grazie alle reti di Vita e Kupisz oltre alla doppiette messa a segno da Moncini. Allenamento specifico in palestra per il solo Cascione mentre lavoro personalizzato sia in palestra che sul campo per i bianconeri Perticone e Laribi; aggregati quest’oggi i Primavera Babbi, Maretti e Ciofi.





Dopo una prima parte riservata alla messa in azione, la seduta è proseguita con una serie di esercitazioni tattiche e situazionali per reparto e un lavoro di corsa intermittente.



Infine spazio ad una partita a trequarti campo terminata con il risultato di 4-0 in favore della squadra verde grazie alle reti di Vita e Kupisz oltre alla doppiette messa a segno da Moncini.



Allenamento specifico in palestra per il solo Cascione mentre lavoro personalizzato sia in palestra che sul campo per i bianconeri Perticone e Laribi; aggregati quest’oggi i Primavera Babbi, Maretti e Ciofi.