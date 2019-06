Amichevoli nel ritiro di Sarnano: Ascoli e Samb sono in zona

La Spezia - Sarà la Media Sport Event a organizzare il ritiro precampionato dello Spezia Calcio nelle Marche. Il programma sarà comunicato non prima di lunedì prossimo, ma si possono già iniziare a cercare le ipotetiche avversarie per le tre o quattro amichevoli che verranno disputate in loco. Base per gli uomini di Italiano sarà lo stadio "Mauro Maurelli" ai piedi del paese vecchio di Sarnano, tipico borgo medievale arroccato su un piccola altura a circa 500 metri sul livello del mare. In zona in ritiro ci saranno Ascoli, Ternana e la Sambenedettese di Pietro Fusco: tutte possibili avversarie. Il ritorno in città avverrà presumibilmente prima del 30 luglio, quando sarà il Palermo a fermarsi a Sarnano per qualche giorno.