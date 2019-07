Altro addio in casa Spezia, Carmine Anzivino verso le giovanili dell'Inter

La Spezia - Continua la fase di rimodellamento in casa Spezia. Dopo il saluto di Leonar Pinto, da dieci anni responsabile comunicazione, passato al Bari, dell'ad Luigi Micheli e di otto consiglieri di amministrazione, anche Carmine Anzivino è pronto a dire addio al Ferdeghini-Intels. Originario di Foggia, entrato nel club a inizio 2013, in questi anni era diventato una sorta di jolly della segreteria in un ruolo prezioso e molto apprezzato. Tanto che per lui ora si aprono le porte del settore giovanile dell'Inter, club nel quale lavora da quattro anni Pierfrancesco Visci che aveva conosciuto proprio in aquilotto nel 2016. Lo Spezia Calcio si "snellisce" ulteriormente perdendo un altro elemento di quel team plasmato da Umberto Marino e diventato il motore del funzionamento dell'azienda-club nelle stagioni successive.