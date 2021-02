Altri sorrisi per lo Spezia: Nzola e Piccoli si allenano in gruppo

La Spezia - Buone notizie per Vincenzo Italiano alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria sul Milan e il meritato giorno di riposo dei suoi ragazzi. Oggi infatti a Follo lo Spezia ha aperto la settimana che porterà alla trasferta di venerdì Firenze con lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro i rossoneri, mentre gli altri hanno svolto un riscaldamento tecnico, partitelle ed esercitazioni tecniche. Le novità più importanti però hanno riguardato Piccoli e Nzola, tornati a lavorare regolarmente con il resto del gruppo per l'intera seduta.

Ancora differenziato invece per Ferrer, Farias e Terzi i cui recuperi procedono senza intoppi, lo spagnolo in particolare si prepara a tornare in gruppo completato l'iter di recupero con il preparatore Tito. Lavoro personalizzato invece per il brasiliano mentre il capitano si è diviso fra campo e palestra caricando gradualmente.

Domani gli aquilotti torneranno ad allenarsi, sempre a Follo, nel pomeriggio.