Altri due campioni di Mma alla Muay Thai Piccioli

La Spezia - Ancora una volta Muay Thai Piccioli ha colpito nel segno, portando alla Spezia due assi delle arti marziali: Matteo "Fudo" Riccetti, Campione Italiano K1 WTKA, vincitore dell'European MMA League, del titolo Matside in the Cage, e detentore del record per il KO più veloce, di soli 5 secondi, ed Enrico "The Fog" Carrara, due volte Campione Italiano, vincitore lo scorso settembre della 60° edizione del famoso "Lion Fight" a Las Vegas, medaglia di bronzo ai Mondiali WFM a Bangkok e ai Campionati del Mondo IFMA, sempre nella specialità Muay Thai.

Entrambi della ASD Kurosaki Dojo di Pisa del Maestro Simone Benedettini , i due campioni hanno tenuto uno stage dedicato agli atleti della scuola di boxe thailandese spezzina, dove allenano i due istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello, grandi amici del team pisano. Ottima opportunità per i partecipanti al seminario di migliorare le tecniche di clinch e di proiezioni consentite nella Muay Thai, e di ammirare in azione due ottimi protagonisti del mondo degli sport da ring.

Un altro grande momento di crescita sportiva che la scuola spezzina si è programmata di organizzare per i propri iscritti, a brevissimo altro stage, altro campione….

Nei mesi scorsi Muay Thai Piccioli ha ospitato anche Imane Hamza, due volte Campione del Mondo di K1, e il pluricampione del Mondo e Maestro di Muay Thai, Khieo Itthipol Akkasrivorn.