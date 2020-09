Altri due arrivi per Spezia Volley Autorev

La Spezia - Quasi chiusa la campagna di rafforzamento dello Spezia Volley Autorev, già al lavoro per preparare il prossimo campionato pallavolistico nazionale di Serie B2 femminile, anche se coach Marco Damiani si lascia scappare di sperare nell’arrivo in extremis pure d’un terzo centrale. Ma veniamo nel frattempo ai nuovi arrivi già sicuri.

I due rinforzi sono il “martello” (all’occorrenza anche opposto) pugliese Martina Pia Lanza e della siciliana Maria Cazzetta, libero ex ala.

Lanza, tarantina di Massafra classe 1997, ha giocato moltissimo in B2 in particolare proprio nella sua regione; andando da Copertino a Cutrofiano e da Triggiano all’Adriatica Trani. Nella medesima categoria ella ha avuto esperienze pure a Terracina nel Lazio e a Benevento in Campania, di nuovo Puglia a Cerignola dove ha persino conquistato la promozione in B1 ove ha così transitato, ma il suo fiore all’occhiello resta l’apparizione in A2 nelle file della Cedat a S. Vito dei Normanni-Br. Cazzetta, palermitana annata ‘99, è sportivamente cresciuta tra Futura Palermo e Capacense in C: in seguito eccola in B1 alla Pvt Modica, provincia di Ragusa, quindi in A2 alla Sigel Marsala. Per lei si tratta quindi della prima volta fuori dalla sua Sicilia.

Pervenute altresì dalla Toscana, a rinforzo del parco-atlete bianconero, due giovanissime come il palleggiatore Aurora Torrini dal “vivaio” dell’ Apuania Carrara e la banda Gaia Arcolini. Quest’ultima, cresciuta nella Quercioli Massa, è poi passata da Pietrasanta e Versilia.

A seguire dunque quella che, oggi come oggi, è la “rosa” spezzina”…

Palleggiatori – Luisa Rolla e Aurora Torrini.

Opposti – Gaia Arcolini e Martina Tesconi.

Centrali – Nicole Gianardi e Chiara Leri.

Schiacciatori – Francesca D’ Ambrosio, Benedetta Fusani, Veronica Lamperi e Martina Lanza.

Liberi – Maria Cazzetta e Matilde Panciroli.

Confermata la Leri quale capitano, il “vice” di Damiani sarà ancora Luca Ferraro, preparatore atletico Fabio Tesconi e team-manager Massimo Tesconi. Confermatissimo Mirco Maccione da presidente. Nella dirigenza da segnalare il rientro di Guido Caccialupi.

Di seguito infine le altre squadre con cui le “autoreviane” dovranno vedersela nel loro raggruppamento.

Cecina, Cus Siena, Faroplast Perugia, Liberi e Forti Firenze, Ponte Felcino Perugia, Pontedera, Ricami Pistoia, Rinascita Bisonte Firenze, Valdarno Insieme Chiusi.



Nella foto Martina P. Lanza