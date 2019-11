Altra presenza con gli Azzurrini per Maggiore, che oggi torna alla Spezia

La Spezia - Minuti finali in campo nel 6-0 che l'Italia U21 rifila all'Armenia per Giulio Maggiore. Terza presenza per lo spezzino, che era stato titolare nella partita di sabato scorso contro l'Islanda. Oggi il centrocampista tornerà alla Spezia e da domani sarà a disposizione di Vincenzo Italiano in vista della sfida di domenica al Frosinone.

Per i prossimi avversari dello Spezia una seduta mattutina a Ferentino, tra esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Trotta ha lavorato parzialmente con il gruppo, seduta di scarico per Rohden mentre Maiello ha precauzionalmente lasciato il campo in anticipo per un colpo al piede sinistro. Domani alle undici i ragazzi di mister Nesta torneranno a lavorare alla Città dello Sport.