Alpinismo lento per gli studenti al tempo del Covid

La Spezia - Prosegue in tempo di Coronavirus l’affermarsi dell’alpinismo lento, che ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo del Turismo Lento italiano, componente di rilievo del Turismo Integrato nazionale. Infatti, anche questi giorni, con l’inizio impegnativo e difficoltoso dell’anno scolastico 2020 – 2021 si dimostra che tale pratica può essere una valida risorsa. Presso l’I.T.C. “Fossati Da Passano” della Spezia, nell’indirizzo turistico, l’alpinismo lento promosso nei percorsi per

le competenze trasversali e per l’orientamento, ed in alcune lezioni in classe, relative alle scienze motorie ed alla cultura dei territori, è divenuto una mezzo/materia d’insegnamento di qualità.



Lo stesso dirigente scolastico Paolo Manfredini e le insegnanti Silvia Segalla ed Alessandra Borio ne sono divenuti importanti sostenitori. Si tratta di programmi didattici elaborati insieme all’associazione Mangia Trekking. I quali, vanno richiamando attenzione da parte di diversi istituti scolastici, e di aziende dei settori di riferimento. “sportivo- turistico”. Nello specifico, l’autorevole sportiva italiana Alessandra Borio, oggi insegnante di scienze motorie, nelle lezioni in classe riserva attenzione a quanto può offrire questo sport durante le attività di importanti e lunghi cammini, controllando i corretti movimenti e la postura. Anche recentemente, nella lezione in classe, nella 4M ad indirizzo turistico, con mascherine sul viso e distanziati, gli studenti Chiara Bettalli, Filippo Cabano e Gaia Tavilla, sono stati tra i protagonisti di una bella lezione l’argomento.