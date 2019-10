Alpinismo Lento per i giovani, allenza Fossati-Da Passano con Mangia Trekking

La Spezia - L’Alpinismo Lento ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo del turismo lento italiano, capace di affermarsi quale componente di rilievo del Turismo Integrato nazionale. Così, in questi giorni, con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, è stato avviato un progetto di collaborazione, tra l’I.T.C.T. di La Spezia “Fossati - Da Passano” e l’associazione Mangia Trekking, denominato Alpinismo Lento per i

Giovani.



Un programma didattico che va richiamando tanta attenzione da parte di diversi istituti scolastici, di aziende dei settori di riferimento, di associazioni, e degli organi d’informazione. Con il significativo interesse e gradimento degli studenti del 3° e 4° anno, dell'indirizzo “turistico” ed “economico”, sono cominciate le lezioni tenute direttamente da Giuliano Guerri, autorevole “ hiker mountaineer” e presidente dell’associazione Mangia Trekking, tra gli ideatori di questa disciplina sportivo-culturale. Responsabile del progetto è la Prof.ssa Silvia Segalla, coadiuvata dalle insegnanti di scienze motorie sportive delle classi, le Prof.sse Alessandra Borio (atleta olimpionica) ed Ileana Piattoni. Con il contributo, per i contenuti del progetto, dell’insegnante di “arte e territorio” Roberta Canessa.



Tutor del progetto, per conto dell’associazione, Lorena Bacci, Giorgio Berettieri, Lidia Secco ed Isabella Braibanti. L’iniziativa si sviluppa con il supporto di importanti e rinomate aziende italiane dei settori dell’escursionismo e dell’alpinismo (AKU e CAMP), e dei Parchi Naturali in cui si svolgeranno le attività sul campo (Cinque Terre, Appennino Tosco Emiliano, Alpi Apuane e Porto Venere ) .