Allerta rossa, rinviata la partita Podenzana Paladonbosco genovese

La Spezia - Rinviata a causa dell’allerta meteorologica “rossa” a Genova la partita che sabato 23 novembre, alle ore 21 alla palestra comunale di Barbarasco, doveva opporre il Podenzana Volley al Paladonbosco genovese: squadra un punto dietro alle podenzanesi nel Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo (dove il Podenzana è secondo a una lunghezza dalla capolista Campomorone: rispetto alla quale però ha giocato una partita di meno).

Ad ogni modo rossoblù in buona tenuta psicofisica, benché siano ancora in via di recupero le lungodegenti Mina Allegretto al centro e Francesca Brusoni di banda, in compenso è stato incoraggiante che nell’ultima partita vinta alla Spezia contro il Centro Volley si sia rivista per qualche minuto all’ala quella Naomi Bartoli da tempo un po’ dolorante a un braccio.

Ecco infine le altre partite che erano in programma in questa che la 6.a giornata di campionato e di cui è arduo magari sapere quante saranno giocate in questo weekend… Campomorone-Cus, Hyposense-Normac, Lunezia-Centro Volley Sp, Santa Sabina-Psm Rapallo e Serteco-Tecnocasa.