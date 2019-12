Allerta rossa, Spezia-Cremonese non si gioca

La Spezia - Spezia-Cremonese in programma domani sera al Picco non si giocherà. La decisione è stata presa come previsto nel primo pomeriggio in virtù dell'allerta meteo che inizierà domani alle 12 e si concluderà alle 24. La conferma è arrivata indirettamente dal sindaco Peracchini, il quale oltre alla chiusura di tutte le scuole ha disposto anche “il divieto di svolgimento di manifestazioni sportive, fiere e di ogni tipo di evento all'aperto per l'intera durata dell'allerta”.



Più tardi è arrivata la nota ufficiale della Prefettura che parla di rinvio "per motivi di sicurezza pubblica". Si legge nel documento che "la decisione è maturata all’esito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi questo pomeriggio, a cui hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia e al Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, anche i rappresentanti dello Spezia Calcio. Il provvedimento prefettizio è stato adottato a causa dello stato di allerta metereologica rossa che interesserà il territorio provinciale a partire dalle ore 12 di domani 20 dicembre.



I due club, in attesa dell'ordinanza emessa dalla Prefettura della Spezia, hanno ufficiosamente già iniziato a parlare della possibilità di recupero. Pare che le società stiano pensando di recuperarla a gennaio, prima della ripresa del campionato dopo la sosta invernale, e non prima della fine del 2019. Da questo punto di vista si fanno delle prime ipotesi sul periodo scelto per recuperarle: tutto fermo sino all'Epifania, bisogna tenere conto che la Cremonese il 14 gennaio è impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio e che il campionato di serie B riprenderà il successivo 18 gennaio. Più probabile che Spezia-Cremonese si recuperi fra il 18 e il 25 gennaio o nella settimana successiva.