Allenatori con la mascherina fino al terzo tampone negativo

La Spezia - Come avrebbe fatto Giovanni Trapattoni a lanciare uno dei suoi temutissimi fischi con una mascherina in volto? E come farà Vincenzo Italiano a stare a due metri da Niccolini e Turati sul campo di Follo? Con un po' di disciplina e spirito di adattamento, forzandosi di evitare atteggiamenti naturali e ripetuti sempre uguali negli anni. Le linee guida partorite dalla Commissione medico-scientifica FIGC, su input del Comitato tecnico scientifico del governo, prevedono anche questo quando (e se) riprenderanno gli allenamenti collettivi delle squadre di calcio.

Tante norme sono già state annunciate e valutate: sanificazione periodica dei locali, mascherine per gli addetti alla squadra, tampone ogni quattro giorni etc. Alcune sono invece più dettagliate e "curiose". Di certo rendono l'idea di quanto la cosa debba essere presa sul serio. E così i calciatori dello Spezia e i loro colleghi, arrivati al campo già in abiti "da lavoro", troveranno lo staff tecnico munito di mascherina e distanziato di almeno 2 metri l'uno dall'altro. Troveranno anche i medici sociali che misureranno la temperatura con il termoscanner a distanza (se superiore a 37.5, a casa insolamento) e osserveranno la saturazione dell'ossigeno nel sangue prima di dargli il via libera al loro ingresso nel centro sportivo. Dove si lavorerà soprattutto all'aperto; anche gli strumenti da palestra, per quanto possibile, dovranno essere usati en plein air. Una volta confermata la negatività del gruppo squadra, dopo il terzo tampone, lo staff tecnico potrà infine abbandonare la mascherina.