Allenamento sotto la pioggia, i lungodegenti ancora ai box

La Spezia - Allenamento sotto la pioggia per gli aquilotti, alla loro prima seduta in Val di Vara dopo la ripresa anomala in Calabria e il viaggio di ritorno in serata. Sotto un cielo plumbeo e carico di pioggia, dopo una prima parte in palestra dedicata alla mobilità articolare e allo stretching, gli aquilotti sono scesi in campo dedicandosi ad esercitazioni a tema di carattere tecnico. Alcuni elementi del gruppo hanno svolto solo parte della seduta o si sono dedicati a del lavoro funzionale dedicato. Aggregati i giovani Abdullahi, Castagnaro, Cerretti, D'Eramo, Figoli e Marinari; tabella personalizzata per Bidaoui e Crivello, Erlic e Mastinu proseguono a lavorare secondo le rispettive tabelle personalizzate di recupero. Per domani è in programma una seduta di allenamento che verrà svolta a porta chiuse così come la rifinitura in programma per venerdì.