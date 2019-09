Allenamenti e gara di sci nautico nel golfo tra il 17 e il 28 settembre

La Spezia - L'associazione sportiva Motofilonautica, effettuerà degli allenamenti di sci nautico, con l'esclusione dei giorni di sabato e domenica dal 17 al 28 settembre dalle 17.30 alle 20, e una gara di sci nautico dalle 8.30 alle 10 del giorno 22 settembre (in caso di condimeteo avverse la stessa si terrà il giorno 29 settembre nei medesimi orari), nello specchio acqueo antistante gli impianti di mitilicoltura ubicati nella rada interna del porto (vedi immagine).



Pertanto la Capitaneria di porto della Spezia annuncia l'obbligo a tutte le unità in transito di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti agli allenamenti e alla gara di sci nautico, ad eccezione delle navi sia mercantili/passeggeri che militari che impegnino le rotte obbligate da e per il porto della Spezia, come individuate dall'idrografia in vigore.