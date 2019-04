Allatta alla partenza e poi via: arriva sesta assoluta

Alla Gran Fondo Tarros Montura la storia di Eleonora Calvi. Già vincitrice nel 2016, si è presentata alla partenza con il piccolo Davide: uno spuntino tra le palme e poi sui pedali.

La Spezia - Il piccolo Davide nasce a latte e sport. Si può proprio dire per il figlio neonato di Eleonora Calvi, ciclista emiliana che è un volto ben conosciuto alla Granfondo spezzina. Nel 2016, quando si chiamava ancora Granfondo Città della Spezia, l'aveva vinta la gara che inaugura la stagione delle due ruote in provincia. Da allora è arrivato un figlio per la forte atleta originaria di Reggio Emilia, un figlio che l'ha seguita nell'edizione 2019 che si è svolta la scorsa domenica. Il bebè di sette mesi, con magistrale tempismo, ha richiesto una poppata proprio mentre la madre si schierava sulla griglia di partenza. E così si è goduto uno spuntino sotto il sole della riviera tra gli alberi dei Giardini Pubblici prima di essere consegnato alla nonna per attendere la mamma a fine corsa.



La storia è raccontata dalla stessa Calvi sulla propria pagina Facebook e in poco tempo ha raccolto decine di commenti e condivisioni. Che, per inciso ha colto un ottimo sesto posto assoluto. "Non era proprio semplice per un rientro dopo un anno e mezzo, una gravidanza e un parto sei mesi fa! Sono soddisfatta di me stessa, mi sono piaciuta e divertita al 100%. Ma senza la mia famiglia (mia mamma e mio figlio) non sarebbe stato possibile gareggiare, per questo devo ringraziarli infinitamente. E ritrovare quelle persone che senti vere e sincere è quello che da la voglia di andare avanti, la mia squadra è la mia famiglia Rodman Azimut... grazie! Notevole anche l'organizzazione. Ottima sotto tutti i punti di vista, dalla sicurezza al divertimento alla segnaletica".