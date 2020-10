Alla scoperta del versante orientale del golfo

La Spezia - Per il secondo appuntamento autunnale di “Girovagando 2020”, dedicato a “Il Golfo dall’alto. Passeggiate tra storia e natura lungo le antiche scalinate dei colli spezzini" sarà dedicato al versante orientale del Golfo e più precisamente a Montepertico. Questa iniziativa è organizzata dalle guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria – sezione della Spezia, questa volta in collaborazione con SpeziaOutdoor.

L’itinerario prevede una piacevole camminata da Montepertico ad Isola di Montalbano attraversando la valle della Dorgia, uno dei due torrenti che solcano la piana di Migliarina. Durante il percorso, oltre a godere delle bellissime vedute sul Golfo, avremo la possibilità di visitare la Villa di campagna della Contessa di Castiglione, “La mia Montagna”, come la Contessa amava chiamarla. La villa nacque nel 1600 ma l’aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione ottocentesca. La passeggiata terminerà infine a Toracca, nei pressi di Isola, con la visita della chiesa dedicata a San Giacomo.

Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visita è su prenotazione e rivolta ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo, verrà rinviata a nuova data che comunicheremo tempestivamente ai partecipanti.



Durata della visita: 9.15/12.15 circa



Quota di partecipazione per la visita: eu 12 a persona (ingressi inclusi); gratuità e riduzioni per bambini in base all’età.



Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com; web www.speziaoutdoor.org; Facebook: Guide turistiche Liguria.