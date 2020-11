Alla ricerca della prima vittoria "casalinga". Massima attenzione al primo quarto d'ora

La Spezia - Lo Spezia è ancora alla ricerca della sua prima storica vittoria casalinga in Serie A: un pareggio e due sconfitte finora fra le mura dell'Orogel Stadium, fino ad oggi casa degli aquilotti. Per farlo cercherà da una parte di non smentire le proprie caratteristiche offensive che ne fanno la squadra che ha segnato di più dai traversoni: sei gol in seguito a cross (su 11 totali), significa aver fatto meglio di ogni altra squadra in questa serie A. Ma dovrà nel contempo tenere alta l'attenzione soprattutto nel primo quarto d'ora di gioco: dopo 7 turni, la squadra di Italiano è quella che ha subito più di tutti, ben quattro marcature. Ci vorrà attenzione anche in area di rigore dove troppe volte situazioni si sono trasformate in penalties per l'avversario: ad oggi Terzi e compagni hanno subito il maggior numero di rigori: 3, come la Roma.