Alla ricerca del tempo perduto: "Ho tanto da dare a questa maglia"

La Spezia - "Alla Spezia? Mi sento a casa". Nato a un mare di distanza, ormai Giuseppe Mastinu è una bandiera aquilotta. Alla quarta stagione con la maglia bianca, potrebbe già essere inserito tra i giocatori-bandiera, quelli da lista C. Per lui 58 presenze, potevano essere molte di più se non avesse perso un campionato e mezzo per infortunio. "E' la prima piazza dei professionisti dove ho giocato, sono stato accolto bene pur arrivando dal basso. Sono stato considerato tanto quando ho avuto il mio momento migliore nell’anno con Gallo e sostenuto e atteso quando sono stato fuori. Questa città la sento anche un po’ mia. Dalla gente ho ricevuto tanto, a partire dall’applauso quando sono uscito nella partita contro il Frosinone, e gli devo tanto. Fisico permettendo ho tanto ancora da dare a questa maglia". Piace a tante squadre. "Personalmente ho sempre fatto bene dove mi sono trovato bene. Ho qualcosa da recuperare con la sorte, perché farlo da un’altra parte? Poi ci sono scelte che la società potrà fare in futuro, ma al momento non ho alcuna intenzione di muovermi".