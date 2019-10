Alla ricerca del primo sorriso fra le mura amiche

La Spezia - Non basta essere una delle cooperative del gol della serie B con ben 8 marcatori diversi (come Ascoli, Pordenone e Benevento). Non basta nemmeno essere la squadra che segna di più con subentranti (2 reti, come Benevento e Perugia), per abbattere il tabù Picco ci vuole qualcosa di più. Lo Spezia è alla spasmodica ricerca di una vittoria davanti al suo pubblico, la prima di questo torneo: non è la sola, la squadra di Italiano, ad agognare tre punti fra le mura amiche, ma la compagnia è di Trapani e Cosenza, squadra che, come lo Spezia peraltro, non se la passano affatto bene. E' uno Spezia che, anche a Pescara, si conferma distratto prima della pausa con tre reti subite dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, primato condiviso come Pisa, Empoli, Pescara e ChievoVerona.