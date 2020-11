Alla fine in Islanda con l'under 21 ci è andato il solo Tommaso Pobega

La Spezia - Maggiore e Marchizza in under 21 A, Pobega e Piccoli in under 21 B. Ma alla fine il solo che è partito per Reykjavik è il centrocampista in prestito dal Milan, reduce da due gol in due partite in serie A. Pobega dunque affronterà domani l'Islanda di Sveinn Gudjohnsen (ore 14.15 italiane, diretta su Rai 2)per ipotecare il passaggio alla seconda fase dell'Europeo di categoria. Maggiore è già tornato alla Spezia per ritrovare la forma migliore posto Covid, Marchizza invece viene tenuto in serbo per le partite contro il Lussemburgo, che si svolgerà domenica 15 novembre a Differdange, e Svezia programmata per mercoledì 18 novembre a Pisa.