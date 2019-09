Alla città della Spezia l'Oscar del Basket ligure 2019

La Spezia - Si chiama "Premio speciale per il supporto e il sostegno alla pallacanestro manifestati in questi anni" e tra tre settimane circa sarà consegnato all'amministrazione comunale della Spezia. Soddisfazione a Palazzo Civico per il riconoscimento in arrivo in città al termine di un anno di grande basket in città: le due partite della Nazionale femminile, tra cui quella contro la Svezia fondamentale per la qualificazione a Euro 19, le partite amichevoli di serie A1 maschile e in generale la rinascita del PalaMariotti. Una vetrina che il consiglio direttivo regionale della Fip ha voluto sottolineare con un premio che sarà consegnato il prossimo 28 settembre a Genova.