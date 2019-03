Alla caccia della tripletta, Carispezia ci prova

Trasferta difficile a Civitanova dopo i due successi consecutivi con Orvieto e Selargius.

La Spezia - Crédit Agricole Carispezia in cerca del terzo successo consecutivo in quel di Civitanova Marche, dove domani alle ore 18 affronterà l’Infa Fe.Ba nel match valido per la 24° giornata del girone sud di serie A2. Una partita complicata contro una compagine in forma e che occupa attualmente l’ottavo posto in classifica. All’andata furono le bianconere ad avere la meglio, col punteggio di 71-41 maturato al PalaMariotti. Nelle marchigiane milita un’ex spezzina, Maria Giuseppone, che nella scorsa stagione ha vestito la casacca della Cestistica.

“Domani ci mancherà Tosi – dichiara il coach bianconero, Marco Corsolini – per un infortunio alla mano destra, purtoppo, e ci avrebbe fatto molto comodo in questo scontro con Civitanova, considerando il modo in cui giocano, ovvero con quintetti piccoli e molto penetra e scarica. Rispetto a loro, il nostro stile è differente, per cui dovremo riuscire a far valere i nostri punti di forza senza soffrire troppo. Loro vengono da un periodo positivo, faranno sicuramente i playoff, ma noi dobbiamo vincere per restare attaccati al treno delle prime. Ci servirebbe una vittoria di personalità, perché quella di domani è una partita complicata, in trasferta, dopo un lungo viaggio, contro una squadra tosta”. A dirigere la gara sono stati designati i signori Luca Bartolini di Fano (PU) e Vladislav Doronin di Perugia.