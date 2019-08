Alla Gold Gym uno stage di mma con il campione europeo Riccetti

La Spezia - Allenamento con il campione europeo di MMA, Matteo "Fudo" Riccetti della palestra Kurosaki Dojo/Matside presso la palestra Gold Gym alla Spezia. La presenza di Fudoè stata una grande opportunità per gli atleti della Muay Thai Piccioli La Spezia di assistere alle tecniche di clinch e lotta a terra da uno degli italiani più in vista in questo momento. Matteo Ricetti infatti entrerà nella gabbia il prossimo 12 ottobre, presso la Mons Arena in Belgio dove combatterà per il titolo mondiale European Beatdown.

Grande entusiasmo del graditissimo evento per gli istruttori Nicola Piccioli e Fabio Luminiello unitamente agli atleti, sempre pronti a migliorarsi e ad imparare dai grandi protagonisti degli sport da ring e delle arti marziali. Prossimo evento a settembre sarà uno stage, esclusivamente per i propri iscritti, con il cinque volte campione del mondo di Muay Thai il maestro "Khieo" Itthipol Akkasrivorn detentore di un titolo intercontinentale.