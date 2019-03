All'asta le casacche in rosa dello Spezia Calcio

La Spezia - In occasione della sfida al Padova, 28° turno della Serie BKT 2018-2019, le Aquile di Pasquale Marino hanno indossato una divisa assolutamente unica, creata appositamente per festeggiare tutte le donne proprio all'indomani della "Festa della Donna 2019".



Numeri e nomi rosa hanno colorato il retro delle bianche casacche amate dal popolo spezzino per rendere omaggio a madri, sorelle, mogli, figlie, compagne o amiche che ci accompagnano passo dopo passo nel cammino della vita e che sugli spalti del "Picco" non fanno mai mancare il loro apporto.



Dopo le esclusive maglie “limited edition” di Lamanna, Okereke, Galabinov, Pierini, Vignali, , De Col, Augello e Bartolomei, già battute all'asta, ora su CharityStars è possibile aggiudicarsi le maglie di Ligi, Mora e Ricci, con il ricavato che andrà devoluto a Fondazione Pangea Onlus, fondazione che agisce all’interno delle maggiori tematiche relative ai diritti umani e delle donne ed il cui lavoro si basa sull’ascolto del bisogno. Attraverso consulenze, competenze tecniche e organizzative, Fondazione Pangea Onlus indirizza e struttura le attività dei programmi di sviluppo per ottenere il massimo del miglioramento possibile per le donne, le famiglie e le comunità coinvolte nei programmi.



https://www.charitystars.com/collection/spezia-calcio