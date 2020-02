All’andata dal Trapani un 4-2 devastante: “Ci aggrediranno sabato”

La Spezia - Il Trapani al Picco all’andata consegnò una prestazione basata sul ritmo e sul temperamento. “Loro faranno una partita di grande aggressione, forse sporca. Castori cerca molto gli attaccanti e accompagna con i centrocampisti. Fa un calcio antico, ma in realtà ho visto tante partite delle sue squadre e sanno giocare palla a terra. Dovremo essere bravi anche perché tutti ci aspettano al varco. Siamo ritenuti la squadra più n forma del momento insieme al Frosinone”. Così oggi il centrocampista aquilotto Luca Mora in sala stampa. Ma lo Spezia è ingiocabile davvero come dicono i tecnici che lo hanno affrontato in questo periodo? “No. L’Ascoli si è messo con due linee vicine dietro e abbiamo faticato. A parte a Perugia in cui abbiamo vinto con tre gol di scarto, le altre sono sempre arrivate dopo un confronto in bilico. A volte un episodio ti può rovinare tutto”.



A.BO.