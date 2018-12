All' Autorev Spezia il derby provinciale col Lunezia Volley

La Spezia - AUTOREV SPEZIA – LUNEZIA VOLLEY 3 – 0

SET: 25 – 14 / 25 – 18 / 25 – 18.



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 2, Cento 8, Petacchi 8, Buccelli 7, D’ Ambrosio 9, Pilli 9, Leverotti 2, Cecchinelli libero; n.e. Franceschini, Leri, Gianardi e Magni. All. Damiani; vice Ferraro.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 1, D’ Arcangelo 0, Lupi 8, Guelfi 4, Mendoza 1, Gorgoglione 10, Canossa 3, Spadone 5, Fiorino e Salvetti liberi; n.e. Marku e Bernardini. All. Secco; vice Giannini.



ARBITRI: Stefano Centofanti e Marco Pantani.



Partita quasi senza storia al Palamariotti spezzino, dove lo Spezia Volley Autorev rifila un 3-0 al Lunezia Volley, contemporaneamente agganciando la seconda posizione in classifica in Serie C ligure femminile.

Per la cronaca fra le spezzine capitan Battistini in costruzione e Cento in diagonale, Buccelli e Petacchi centrali con Cecchinelli libero, all’ala D’ Ambrosio e Pilli e vi è comparsa pure una Leverotti ai suoi primi punti in bianconero: coach Marco Damiani insomma decide di concedere un turno di riposo alla Leri e schiera dunque in diagonale il vicecapitano Cento.

Sul versante opposto Brizzi (parzialmente rilevata da D’ Arcangelo) ad alzare con Lupi in diagonale, al centro Guelfi e Mendoza, schiacciatori Gorgoglione e in alternanza Canossa e Spadone; da libero Fiorino in ricezione sulla battuta avversaria e Salvetti in difesa. Non entrate le due infortunate ovvero Bernardini e, che piacere rivederla a un anno dal noto infortunio, Marku.





A seguire ecco poi gli altri risultati in quella che era la 9.a giornata.

Admo Lavagna-Di Calizzano Carcare 3-1, Acli S. Sabina-Grafiche Amadeo S. Remo 3-0, Cffs Cogoleto-Maurina Strescino Im 3-1, Gabbiano Andora-Vgp Genova 0-3, Virtus Sestri-Albenga 3-2, Volare Arenzano-Tigullio S. Margherita 1-3.

Di seguito per concludere l’odierna graduatoria.

Acli Santa Sabina Genova punti 26, Autorev La Spezia 23, Acqua Minerale Di Calizzano Carcare e Admo Lavagna 21, Volare Arenzano, Tigullio Santa Margherita Ligure, Amadeo San Remo 15, Cffs Cogoleto 14, Volley Lunezia 12, Albenga 11, Vgp Ge 10, Maurina Strescino Imperia 3, Virtus Sestri Ponente 2, Gabbiano Andora 1.