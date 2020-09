La Spezia - Alessandro Prontera della sezione di Bologna è l'arbitro di Udinese-Spezia, recupero della prima giornata che si giocherà mercoledì alle 18 alla Dacia Arena. Ha diretto lo Spezia l'ultima volta nel 2019, in occasione della sconfitta in casa per 0-2 contro il Padova. Con lui gli assistenti Filippo Valeriani di Ravenna e Thomas Ruggieri di Pescara, quarto ufficiale Davide Chiffi di Padova. Al Var l'esperto Gianluca Pairetto di Bologna, avar è Giorgio Peretti di Verona