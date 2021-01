La Spezia - Non c'è Alessandro Deiola, neanche in panchina. Il mercato con la stagione in corso è anche questo. Così il centrocampista sardo ha lasciato il ritiro dello Spezia in centro a Napoli nelle scorse ore per tornare in Liguria. E' solo di passaggio, visto che il suo destino è il ritorno al Cagliari da cui era arrivato in prestito a settembre.