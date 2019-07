Alessandro Bordin è il Matteo Ricci del futuro

La Spezia - Cresciuto alla televisione ammirando Andrea Pirlo e cresciuto alla Roma sognando Miralem Pjanic. Tra due giorni sono 21 anni per Alessandro Bordin, acquisto in prospettiva di Guido Angelozzi per lo Spezia di domani. Lascia definitivamente il convitto di Trigoria che mal sopportava quando si trasferì nella capitale, lo Spezia lo rileva a titolo definitivo e lo gira alla Pistoiese in serie C per farlo crescere in un ruolo non semplice. E' un regista di centrocampo, si dovrà fare le ossa prima di poter ereditare da Matteo Ricci la maglia di play basso aquilotto. Gli arancione di Giuseppe Pancaro, allenatore emergente, sono la soluzione ideale, visto che anche l'ex laziale utilizza il 4-3-3 e schiera un centrocampista di visione e piedi buoni davanti alla difesa.