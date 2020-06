La Spezia - Ritrova la serie B dopo solo una stagione Alberto De Francesco. Il 25enne centrocampista romano, tornato a Reggio Calabria dopo averla lasciata per indossare la maglia aquilotta, mette in bacheca la prima promozione della sua carriera proprio nella città che lo aveva adottato nel 2016. Per l'ex laziale, 18 presenze in cadetteria con lo Spezia in una stagione e mezza, una bella soddisfazione ufficializzata oggi dal Consiglio federale.