Alberghi e recettività aperti, sport a qualsiasi ora

Nell'ordinanza regionale è specificato che chi si reca in barca o nella seconda casa, per prepararla e non ancora per usarla, può farlo solo col nucleo familiare.

La Spezia - Nell'ordinanza regionale emessa ieri è stato equiparato per la riapertura le residenze turistiche alberghiere, le locande e i bed & breakfast agli alberghi: naturalmente è necessaria la sanificazione e il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale. Nel testo (consultabile qui) è specificato che possono riaprire tutti i negozi che fanno parte di filiere consentite e quindi di attrezzatura da pesca, sportiva, ciclo. Per agevolare lo sport e gli spostamenti, eliminato ogni orario da attività sportive che si potrà fare quindi in qualsiasi momento. Infine nella nuova misura è stabilito che chi si reca in barca, roulotte, camper o nella seconda casa per la preparazione, perché non si può ancora dormirci, lo possa fare con il nucleo familiare. Consentito l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) su tutto il territorio regionale.