Al voto la cessione di Toto Reinhart, già nella mischia

La Spezia - Immaginate 140 soci in assemblea all'interno della sede del club. Si discute del bilancio e lo si approva, si redige un resoconto sulla stagione calcistica appena finita in cui si appunta cosa si è fatto e cosa si vorrà fare, si accolgono nuovi soci. Poi a margine si riunisce un gruppo più ristretto di individui, rappresentanti delle varie anime interne al club, che votano su questioni più puntuali riguardanti la vita della società calcistica. Compresa l'eventuale cessione di un giocatore. Ecco, la vendita di Tobias Reinhart allo Spezia a titolo definitivo passerà attraverso un appuntamento di questo tipo nelle prossime settimane. Quando? Quando la morsa della pandemia, che spazza adesso il continente americano con la violenza con cui ha toccato l'Europa un paio di mesi fa, si sarà allentata e anche in Argentina saranno di nuovo permessi gli assembramenti.

Allora la Asamblea de representantes del Club Atletico Temperley potrà andare in scena e i dodici membri titolari, più i sei membri supplenti, si esprimeranno in merito all'offerta presentata dallo Spezia Calcio per il 20enne centrocampista. Qualcosa di cui si discute molto da quelle parti, perché i 90mila euro (più un quarto del futuro presso di vendita) potrebbero rappresentare una voce importante per il bilancio dei biancoazzurri. Ma nondimeno sono la metà (180 mila euro), di quanto pattuito un anno fa quando Guido Angelozzi portò il giovane in Italia per la Primavera.



Svenduto o valorizzato? Nel calcio post pandemia il calo delle quotazioni dei calciatori è già realtà. Lo stesso Spezia ha concesso uno sconto di circa 60mila euro all'Heracles sul cartellino di Delano Burgzorg rispetto a quanto pattuito nel contratto di prestito, tenendo per sé il 10% del futuro incasso per la cessione. E così il dubbio diventa amletico. Si asterranno dal voto per esempio i due rappresentanti della Agrupacion eternamente gasoleros, che riunisce alcuni sostenitori-tifosi. "Votare NO ci metterebbe in contraddizione rispetto alla nostra promessa di collaborazione fatta al presidente. Votare SI' andrebbe in conflitto con la nostra idea di ottenere sempre il massimo per il Temperley. E' bene spiegare ai nostri membri che rinunciare a 90mila euro vorrebbe dire lasciare una cifra importante per le urgenze immediate".

Nell'attesa del responso dall'Argentina, Reinhart avrà già aumentato il suo minutaggio in aquilotto. Con Matteo Ricci ancora ai box (potrebbe tornare dopo la sfida al Frosinone) e Bartolomei in diffida dopo il giallo rimediato contro l'Empoli, è lui l'ultimo interprete del ruolo di regista difensivo rimasto ad Italiano. Ferma restando la duttilità di tanti suoi compagni di reparto, servirà anche la sua freschezza in questo finale che fa sognare. Soprattutto in ottica del turnover abbondante che le cinque sostituzioni permettono .