Al via una nuova stagione di canottaggio speciale

La Spezia - Parte la nuova Stagione del Canottaggio Speciale ed anche quest’anno si inizia con la prima iniziativa in calendario Special Olympics in collaborazione con UISP Sportpertutti con la nona edizione del Trofeo Paolo Fattori questo fine settimana sul Lago di Roffia con il programma che vede le prove preliminari di Canottaggio ed Indoor Rowing sabato pomeriggio e le finali domenica mattina, organizzato dalla Canottieri San Miniato presieduta da Enzo Ademollo, ed anche quest’anno la Canottieri Velocior del Presidente Domenico Rollo guidati dal Direttore Sportivi Valerio Pinton si presenta con una numerosa rappresentanza e alcune grandi novità.



Gli Atleti allenati da Francesco Bernul e Rebecca Corsoni che difenderanno i colori Bianco celesti sono, Federica Granato, Gloria Cattani, Aurora Maggiani, Mara Carrozzo, Marisa Carrozzo, Andrea Ciancio, Michele Fedi, Luca Tedeschi, Luca Sommovigo, Pino Cocco ed i nuovi arrivati Leonardo Lancia e Aldo Bertella, quest’ultimo nella doppia veste di Atleta Speciale e referente del Settore indoor Rowing Special, accompagnati da Caterina Fulcineti e Stefano Sommovigo.



Anche quest’anno abbiamo avuto l’arrivo di nuovi Ragazzi Speciali che si sono avvicinati al Canottaggio Special e quindi alla Canottieri Velocior, per noi è sicuramente un grande piacere ed un grande onore frutto del costante impegno nel promuovere il messaggio di sport, inclusione e autostima per persone con disabilità intellettiva. – esordisce Pino Cocco. – Se per Leonardo e Aldo sono un gradito ritorno alla attività remiera per Aldo abbiamo voluto fare un importante passo avanti affidandogli l’incarico anche di referente dell’attività dell’indoor Rowing, inoltre si sono aggregati al gruppo Chiara Bancone e Marco Nicoli. Come sempre nel nostro obbiettivo sarà un fine settimana di canottaggio e divertimento, l’occasione per ritrovarsi con le altre Società e fare Festa. E conclude Cocco. - Prima dell’importante e impegnativa trasferta che affronteremo a Mondello (PA) in occasione dei Campionati Italiani di Coastal Rowing FIC organizzati dalla Canottieri Telimar che per la prima volta vedrà la partecipazione di equipaggi Speciali, e sulle acque del Po a Torino al Rowing for Tokyo 2020 iniziativa organizzata dalla Canottieri Armida con il Canottaggio Speciale e Paraolimpico. ma di questo avremo modo di parlarne meglio più avanti . Come sempre vogliamo ringraziare chi ci sostiene e ci affianca in questa trasferta a Roffia, un grande ringraziamento di Cuore alla Croce Rossa della Sezione di Follo che ci mette a disposizione il Pulmino che ci permette di portare la delegazione Spezzina ed inoltre l’Associazione Orsa Minore, l’Associazione Agapo e tutti i volontari che ci supportano costantemente.