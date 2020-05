Al via la palestra estiva al Parco delle Clarisse

La Spezia - Yoga, meditazione Zen, pilates, stretching, fitness e difesa personale “no-touch”: riparte questa settimana dopo la positiva esperienza dello scorso anno “Fitness en plein air”, in collaborazione con il Comune della Spezia, palestre e associazioni che hanno dato la loro disponibilità nel rispetto delle norme anti-covid e delle recentissime linee guida “per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere” emanate dal Governo in collaborazione con Coni, Cip, Politecnico di Torino, Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva. Tutte le attività organizzate nell’area in concessione agli Orti di San Giorgio sono all’aperto, in una superficie di oltre 700 metri quadrati, senza utilizzo di spogliatoi o docce (i servizi igienici sono ubicati a pochi metri presso il Poggio Bar, punto di ristoro del parco), con l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di 2 metri durante le attività. Nella bozza di calendario figurano già corsi di yoga (all’alba e al tramonto), ginnastica dolce, aerobica, fitness e stretching, per ulteriori info basta scrivere sulla pagina Fb degli Orti di San Giorgio o mandare una mail a ortidisangiorgio@ gmail.com o contattare il 349.6478400 per ricevere via WA il calendario settimanale.