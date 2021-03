Al romano Fourneau la sfida Spezia-Benevento. Al Var tocca ad Aureliano

La scorsa stagione anno diresse quel ko interno degli aquilotti per mano di un Venezia che vinse su rigore. I bianchi ebbero da protestare per l'entrataccia non sanzionata di Molinaro su Mastinu che si infortunò a lungo.

La Spezia - Sarà il signor Fourneau della sezione di Roma a dirigere la delicata sfida salvezza fra Spezia e Benevento in programma sabato alle 15 allo stadio Picco. Il 36enne, francese di origini, è un neo-promosso in Can A ma nonostante questo ha avuto buoni giudizi nelle sei apparizioni di quest'anno, compreso l'1-1 della Juventus a Crotone dove fischiò un rigore a favore dei calabresi (peraltro netto). Suoi assistenti di linea Liberti e Lanotte, quarto uomo Gariglio, Var e Avar Aureliano e Costanzo. Lo Spezia in stagione lo ha incrociato in Coppa Italia in occasione della fortunata vittoria a Napoli alla fine di gennaio, tanti gli incroci nel passato negli anni della B.