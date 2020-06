Al lavoro senza forzare, tanto pallone per grattare via la ruggine

La Spezia - Da ieri c'è un altro elemento di normalità all'interno del centro sportivo di Follo: la possibilità di fare la doccia dopo l'allenamento. Con tutte le precauzioni del caso - ingresso scaglionato e distanza di 2 metri - al centro sportivo di Follo lo Spezia ritrova piano piano tutte quelle abitudini che aveva lasciato in sospeso tre mesi fa. Oggi ha ritrovato anche un meteo prettamente invernale che non ha impedito ad Italiano e al suo staff di continuare la preparazione in vista del ritorno in campo di fine mese.

Partitelle, circolazione di palla, lavoro sulla compattezza delle linee, gioco in ampiezza. C'è tanto pallone in queste giornate in cui si tenta di ritrovare quei movimenti affinati in settimane di lavoro e oggi, per forza di cose, un po' arrugginiti dalla lunga sosta. Il gruppo segue con la raccomandazione per tutti di fermarsi al primo fastidio, che sia un lieve dolore o un indurimento muscolare, evitando ogni rischio. Meglio chiudere l'allenamento con un po' di corsa che mettere alla prova la propria precaria tenuta. In serie A la lista degli infortuni eccellenti si allunga ogni giorno. Bene gli ex infortunati: Ragusa, Bastoni e Vitale, quest'ultimo ancora in attesa di debutto.